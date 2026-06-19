Въезд во Вьетнам 2026: новая обязательная процедура для всех туристов с 22 июня

С 22 июня 2026 года для всех туристов, прибывающих во Вьетнам через международные аэропорты (включая Нячанг), становится обязательным заполнение электронной карты прибытия. Для прохождения пограничного контроля необходимо заранее, но не ранее чем за 72 часа до вылета, предупреждают российские туроператоры

«Заполнить форму на официальном портале Миграционной службы Вьетнама и получить QR-код», – сообщают туроператоры.

В сети приводятся подробные правила оформления, инструкции и образцы заполнения карты.