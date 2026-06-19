Соцфонд перечислил медикам Приангарья более 200 млн рублей

Региональное Отделение Социального фонда России ежемесячно направляет свыше 200 млн рублей на специальные социальные выплаты медицинским работникам Иркутской области. Поддержку получают более 13,6 тыс. специалистов.

Размер выплаты варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей и зависит от категории работника и условий труда. Для медиков, работающих в сельской местности и малых городах, предусмотрены повышенные коэффициенты:

В населенных пунктах до 50 тыс. человек: врачи получают 50 тыс. рублей, средний медперсонал — 30 тыс. рублей.

В населенных пунктах до 100 тыс. человек: врачи получают 29 тыс. рублей, средний медперсонал — 13 тыс. рублей.

«Медицинским работникам не нужно подавать заявление. Каждый месяц медорганизации передают в Соцфонд список сотрудников с данными о сумме и основаниях расчета», — пояснил управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.