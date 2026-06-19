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Выдачу биометрических загранпаспортов прекратили в Иркутске: причина

В Иркутске произошел временный сбой с оформлением и выдачей заграничных паспортов с биометрическими данными сроком на 10 лет. Подробности рассказали в пресс-службе региональной полиции.

«В настоящее время по техническим причинам прием заявлений о выдаче заграничных паспортов нового образца сроком действия на 10 лет и выдача таких готовых документов <…> не осуществляется», – пояснили в МВД.

Подавать заявление о выдаче заграничного паспорта рекомендуется в подразделения, расположенные в городах Ангарск, Шелехов или поселке Усть-Ордынский.

Людям, подавшим заявление на оформление такого паспорта с 13 июня, рекомендуют отозвать его в связи с отсутствием технической возможности обработки.

Об устранении неисправности обещают сообщить дополнительно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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