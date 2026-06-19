Маршрут «Север Ольхона» разрешили посещать даже при высоких классах пожарной опасности

Введены изменения по посещению маршрута «Север Ольхона» в Иркутской области. Его разрешили посещать даже при высоких классах пожарной опасности, рассказал руководитель отдела развития познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Константин Дудоровский.

«Даже при наступлении самых высоких значений по шкале (4 и 5 классы) посещение знаковых мест, таких как маршрут «Север Ольхона», будет возможно. Однако это будет сопряжено со строгим соблюдением определенных правил безопасности», – пояснил спикер.

Он добавил, что въехать на маршрут можно при соблюдении ряда обязательных условий: в каждом въезжающем автомобиле должны быть шанцевый инструмент (металлическая лопата и грабли) и запас воды объёмом не менее 20 литров. Необходимо наличие статуса маршрута «Открыт».

Остановки транспорта в лесах будут категорически запрещены, за исключением случаев крайней необходимости. Все посетители должны пройти предварительный инструктаж по технике безопасности.

Контроль за соблюдением этих норм на маршруте «Севре Ольхона» будет усилен и осуществляться на всем протяжении маршрута.

Для предотвращения проезда туристов по несанкционированным альтернативным дорогам, ведущим к мысу Хобой, эти пути будут перекрыты заградительными блоками.