Новости

Сервико Иркутский Марафон 2026
Центр Иркутска перекроют на 8 часов из-за марафона
Последний шанс: регистрация на СЕРВИКО Иркутский марафон закрывается в среду
«Было бы жаль потерять проект»: глава «Сервико» объяснил, почему компания поддержала иркутский марафон
Все материалы сюжета

Маршрут «Север Ольхона» разрешили посещать даже при высоких классах пожарной опасности

Введены изменения по посещению маршрута «Север Ольхона» в Иркутской области. Его разрешили посещать даже при высоких классах пожарной опасности, рассказал руководитель отдела развития познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Константин Дудоровский.

«Даже при наступлении самых высоких значений по шкале  (4 и 5 классы) посещение знаковых мест, таких как маршрут «Север Ольхона», будет возможно. Однако это будет сопряжено со строгим соблюдением определенных правил безопасности», – пояснил спикер.

Читайте также:

Въезд во Вьетнам 2026: новая обязательная процедура для всех туристов с 22 июня
19 июня 2026
Россия как магнит: Китай и Индия готовы стать драйверами въездного туризма
18 июня 2026

Он добавил, что въехать на маршрут можно при соблюдении ряда обязательных условий: в каждом въезжающем автомобиле должны быть шанцевый инструмент (металлическая лопата и грабли) и запас воды объёмом не менее 20 литров. Необходимо наличие статуса маршрута «Открыт».

Остановки транспорта в лесах будут категорически запрещены, за исключением случаев крайней необходимости. Все посетители должны пройти предварительный инструктаж по технике безопасности.

Контроль за соблюдением этих норм на маршруте «Севре Ольхона» будет усилен и осуществляться на всем протяжении маршрута.

Для предотвращения проезда туристов по несанкционированным альтернативным дорогам, ведущим к мысу Хобой, эти пути будут перекрыты заградительными блоками.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (2220)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес