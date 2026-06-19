Семь общественных пространств благоустроят в Иркутске в этом году

В Иркутске в этом году благоустраивают семь общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды». Территории для преображения выбрали горожане. Какие работы сейчас выполняют подрядчики, сообщили в пресс-службе мэрии.

В «Сквере Будущего» ведутся демонтаж и вертикальная планировка. Специалисты провели устройство подбетонки под амфитеатр, армирование девяти секций фундамента колонн. Сейчас приступили к их бетонированию. Также частично проложили кабельную линию.

В парке «Караси» подрядчик завершил демонтаж, вертикальную планировку. Ведется подготовка основания под установку бордюров и асфальтирование, устройство свайного поля, на котором в последующем разместят террасную дорожку.

В сквере в честь основателей Ивано-Матренинской детской клинической больницы выполнили устройство основания, начали мероприятия по монтажу сетки под бетонирование.

На территории «Птичья гавань» подрядная организация устанавливает бордюры вдоль пешеходных дорожек, готовит основание тротуаров, ведет сварочные работы.

В роще «Каштаковская» выполнили расчистку территории, обрезку деревьев, пересадку зеленых насаждений, корчевку пней. Провели укладку кабеля, подготовили основание под бортовой камень и тротуар. Сейчас работники устанавливают бордюры.

В сквере имени Ю. А. Ножикова выполнили бетонирование бортового камня, монтаж сетки для бетонного основания тротуара. Затем приступят к заливке плиты.

На территории возле здания Культурного центра Александра Вампилова ведутся подготовительные мероприятия. Подрядчик завозит материалы на объект.