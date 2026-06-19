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Искусственный интеллект против фейковых отелей: В Приангарье запускают AI-помощника для контроля гостиниц

В Иркутской области стартовал пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в сферу туризма. Цифровой помощник, разработанный Байкальским банком Сбербанка, призван автоматизировать контрольно-надзорную деятельность и навести порядок на рынке гостеприимства, сообщают в агентстве по туризму Иркутской области.

В чем суть инновации?

Система решает системную проблему несоответствия данных: она автоматически сверяет информацию о средствах размещения с коммерческих агрегаторов (таких как «Яндекс Путешествия» или Ostrovok) с официальным государственным реестром «Гостеприимство».

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AI проверяет ключевые параметры:

  • Сведения о владельце и названии объекта;
  • Адрес, категорию и тип размещения;
  • Данные о классификации и номерном фонде.

Главные преимущества проекта

  • Прозрачность: Исключит недобросовестную конкуренцию и защитит права туристов.
  • Эффективность: Высвободит человеческие ресурсы чиновников для развития отрасли, а не только для проверок.
  • ESG-эффект: Проект существенно сократит бумажный документооборот и ручной труд.
  • Масштабируемость: В случае успеха Иркутская область предложит эту практику другим регионам России как эталонное решение.

«Наш AI-помощник — это стратегический шаг к цифровой трансформации региона», — подчеркнул управляющий Иркутским отделением Сбербанка Алексей Кузьмин.

«В случае успешного применения... Правительство региона выйдет с инициативой к субъектам страны с целью масштабирования и внедрения этой практики... в качестве эталонного решения», — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Николаева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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