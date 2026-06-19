Искусственный интеллект против фейковых отелей: В Приангарье запускают AI-помощника для контроля гостиниц

В Иркутской области стартовал пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в сферу туризма. Цифровой помощник, разработанный Байкальским банком Сбербанка, призван автоматизировать контрольно-надзорную деятельность и навести порядок на рынке гостеприимства, сообщают в агентстве по туризму Иркутской области.
В чем суть инновации?
Система решает системную проблему несоответствия данных: она автоматически сверяет информацию о средствах размещения с коммерческих агрегаторов (таких как «Яндекс Путешествия» или Ostrovok) с официальным государственным реестром «Гостеприимство».
Читайте также:
AI проверяет ключевые параметры:
- Сведения о владельце и названии объекта;
- Адрес, категорию и тип размещения;
- Данные о классификации и номерном фонде.
Главные преимущества проекта
- Прозрачность: Исключит недобросовестную конкуренцию и защитит права туристов.
- Эффективность: Высвободит человеческие ресурсы чиновников для развития отрасли, а не только для проверок.
- ESG-эффект: Проект существенно сократит бумажный документооборот и ручной труд.
- Масштабируемость: В случае успеха Иркутская область предложит эту практику другим регионам России как эталонное решение.
«Наш AI-помощник — это стратегический шаг к цифровой трансформации региона», — подчеркнул управляющий Иркутским отделением Сбербанка Алексей Кузьмин.
«В случае успешного применения... Правительство региона выйдет с инициативой к субъектам страны с целью масштабирования и внедрения этой практики... в качестве эталонного решения», — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Николаева.