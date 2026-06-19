Инвестиции в знания: как образовательный кредит помогает выпускникам Сибири исполнить мечту

Выпускники 9-х и 11-х классов Байкальских регионов сдали главные школьные экзамены. Совсем скоро они получат аттестаты, и перед ними встанет один из самых важных вопросов — куда пойти учиться и кем стать.

Образовательный кредит — это возможность получить профессию, не откладывая мечту и не перекладывая расходы на родителей. Такой шаг требует осознанности и взрослого подхода: студент сам принимает решение, сам проходит оформление и берёт на себя обязательства.

Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Мы знаем, как много сил и эмоций занимает поступление. Наша цель — снять с абитуриента и его родителей волнения по денежному вопросу и помочь молодым людям идти к своей мечте. Мы верим, что инвестиции в знания — это самые надёжные вложения в будущее. Во время обучения платёж минимальный — основной долг выплачивается уже после получения диплома».

Илья Хадыкин, выпускник 11-го класса, село Грановщина Иркутской области:

«Я мечтаю стать врачом. Знаю, что учёба — это почти 10 лет и большие расходы. Я очень много занимался, чтобы поступить на бюджет, но на всякий случай готовлюсь и к платному обучению. Поэтому образовательный кредит для нас — один из основных вариантов, тем более моя специальность позволяет им воспользоваться». ­­

Кредит на образование с господдержкой – это льготная ставка на весь срок кредита, вы платите кредит по сниженной ставке, а остальную часть оплачивает государство. Оформить кредит можно на оплату любого периода учебы, с 14 лет без справки о доходах. Весь срок обучения плюс 9 месяцев после окончания вы оплачиваете только проценты по кредиту, остальное можете возвращать в течение 15 лет. Подробности на сайте Сбера.

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