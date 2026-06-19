Кредитная история: зачем она нужна, даже если вы не брали кредит

Кредитная история — это не только про займы. Это часть финансовой репутации человека, которую могут учитывать банки и другие организации при принятии решений. Даже если вы никогда не оформляли кредит, отсутствие кредитной истории тоже может усложнить оценку вашей платёжной дисциплины.

Где может быть важна кредитная история

Кредитная история может запрашиваться не только банками, но и другими финансовыми организациями.

Где на неё могут посмотреть:

При трудоустройстве: особенно в банки, IT и крупные компании на позиции с материальной ответственностью;

При долгах за ЖКУ, связь или алименты: просрочки через суд и приставов тоже могут попасть в историю;

В страховых компаниях: иногда кредитный рейтинг используют как показатель финансовой дисциплины;

В каршеринге: некоторые проверяют благонадёжность клиентов.

В отдельных случаях на кредитную историю обращают внимание при рассмотрении заявок на финансовые продукты и в смежных сервисах, где оценивают надёжность клиента.

Как проверить свою кредитную историю

Узнать, где хранится кредитная история, можно через Центральный каталог кредитных историй на Госуслугах или на сайте Банка России. Саму кредитную историю можно бесплатно получить не более двух раз в течение каждого календарного года в каждом бюро кредитных историй.

Что помогает сохранить репутацию

Чтобы кредитная история оставалась положительной, важно:

Вовремя вносить платежи; Не допускать просрочек; Не накапливать лишнюю долговую нагрузку.

Для банков это один из способов оценить, насколько клиент финансово дисциплинирован.