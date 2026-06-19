В Иркутске появились банкоматы нового поколения, которые помогают проверить здоровье за 30 секунд

В Иркутске начали работу первые в городе банкоматы нового поколения от Сбера. Устройства установлены в двух популярных локациях — в ТРК «Модный квартал» (ул. 3 Июля, 25) и ТРЦ «ЯркоМолл» (ул. Верхняя Набережная, 10).

Это новейшие многофункциональные устройства, которые выходят за рамки привычного банковского сервиса. Теперь в банкоматы встроены цифровой голосовой ИИ-помощник ГигаЧат и функция экспресс-оценки состояния здоровья.

Банкоматы отличаются современным дизайном и интуитивно понятным интерфейсом. Пользователям доступны подсказки на экране, а взаимодействовать с устройством можно не только через сенсорный экран, но и голосом — задать вопрос, уточнить действие или попросить выполнить операцию, например, снять наличные.

Главная особенность новых банкоматов — это возможность быстрой экспресс-оценки базовых показателей здоровья. Достаточно просто посмотреть в камеру, и за 30 секунд система проанализирует ряд параметров: пульс, уровень стресса и усталости, индекс массы тела, вариабельность сердечного ритма, показатели сердечно-сосудистой системы и другие индикаторы общего состояния организма.

Полученные данные могут служить ориентиром, помогающим внимательнее относиться к своему самочувствию. При наличии отклонений рекомендуется обратиться к врачу и пройти полноценное обследование.

Результаты отображаются прямо на экране банкомата. Их можно сохранить и отправить в приложение «СберЗдоровье» (16+), чтобы отслеживать динамику или записаться на комплексный чекап.

Алексей Кузьмин, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Технологии делают жизнь проще. Теперь, приходя снять деньги или решить финансовые вопросы, можно заодно быстро посмотреть базовые показатели здоровья — давление, работу сердца и общее самочувствие. Сейчас это ещё кажется чем-то необычным, но совсем скоро станет привычной частью повседневной жизни. Радует, что появляются такие полезные функции, которые действительно помогают людям».