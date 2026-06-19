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Не только бетон: как в Иркутске пройдёт «Строй-Ка Фест» — главный семейный праздник ко Дню строителя

8–9 августа 2026 года у памятника Александру III в Иркутске состоится «Строй-Ка Фест» — большой городской фестиваль, который покажет, что строительство — это не просто бетон и кирпич, а люди, создающие комфортную среду для жизни.

Что такое «Строй-Ка Фест»?

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Это не скучная выставка, а живой городской праздник для всей семьи. За два дня площадка превратится в интерактивное пространство, где:

  • можно будет увидеть настоящую строительную технику;
  • поучаствовать в мастер-классах и активностях для детей и взрослых;
  • получить бесплатные консультации от специалистов;
  • насладиться сценической программой и фуд-кортом.

В чём главная идея?

Фестиваль доказывает: строительство касается каждого. За каждым домом, школой и парком стоят люди — инженеры, архитекторы, рабочие. Их труд формирует облик города и качество нашей жизни. «Строй-Ка Фест» — это открытый диалог между отраслью и жителями, сообщают организаторы.

Немного цифр и фактов

В прошлом году фестиваль посетили около 10–12 тысяч человек, а его медиаохват составил 1,5 млн просмотров. В этом году организаторы из Министерства строительства и Ассоциации застройщиков Приангарья обещают сделать событие ещё масштабнее, превратив его в новую городскую традицию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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