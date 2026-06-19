Сибирский феномен: Аналитики ЦИАН объяснили, почему в Иркутске и Горно-Алтайске жилье скоро подорожает

Где в Сибири жилье подорожает сильнее всего? Аналитики «Циана» и hh.ru сопоставили доходы населения и цены на вторичку. Выяснилось, что в некоторых городах зарплаты растут быстрее, чем стоимость квадратного метра, что создает потенциал для будущего подорожания. Иркутск, Красноярск и Новосибирск в этом списке, но с разными перспективами.

Аналитики «Циана» и hh.ru определили города с самым высоким потенциалом роста цен на вторичное жилье. Исследование показало, что за последний год средняя стоимость квадратного метра в крупных городах выросла на 9%, в то время как заработные платы — на 16%.

Все города разделили на четыре группы. Наибольший интерес для покупателей и инвесторов представляют две из них:

1. Города с опережающим ростом доходов

Здесь зарплаты заметно выросли, а цены на жилье пока отстают. Это создает отложенный спрос, который в будущем приведет к подорожанию недвижимости.

В Сибири: В эту группу вошли Иркутск, Горно-Алтайск и Кемерово.

Пример Иркутска: Зарплаты выросли на 26%, а цены на жилье — всего на 6%.

2. Крупнейшие центры

В мегаполисах с развитой экономикой (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск) цены растут стабильно за счет высокого спроса.

В Сибири: В эту группу попали Новосибирск и Барнаул.

«В городах, где доходы населения растут быстрее цен на жилье, сохраняется высокий потенциал для дальнейшего подорожания», — комментирует ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.