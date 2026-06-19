ЦБ снизил ставку, но рынок недоволен: почему 0,25% оказалось мало?

Банк России на заседании 19 июня 2026 года снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), установив её на уровне 14,25% годовых. Аналитики ожидали более решительного шага — снижения до 14%, поэтому реакция рынка оказалась негативной.

Регулятор объяснил свое решение замедлением инфляции и стабилизацией экономики, однако указал на сохраняющиеся риски, которые могут потребовать сохранения жесткой политики.

Ключевые тезисы решения ЦБ:

Инфляция: Текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился с 8,7% в 1 квартале до 2,1% в апреле-мае. Однако в июне ожидается ускорение из-за волатильных факторов. Годовая инфляция на 15 июня составила 5,6%.

Экономика: Рост ВВП продолжается умеренными темпами. Потребительский спрос и кредитование растут, но инвестиционная активность остается сдержанной.

Рынок труда: Напряженность сохраняется. Безработица на исторических минимумах, а рост зарплат по-прежнему опережает производительность труда.

Риски: Проинфляционные риски преобладают. Главные из них — высокие инфляционные ожидания, дефицит бюджета и геополитическая обстановка.

ЦБ дал сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на следующих заседаниях, но траектория движения будет зависеть от устойчивости замедления инфляции.