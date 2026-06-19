Ставка 14,25%: аналитики назвали решение «умеренно негативным» и объяснили, что делать с акциями

Сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 14,25%. Решение стало неожиданностью для рынка и было воспринято аналитиками умеренно негативно, так как консенсус-прогноз ожидал более решительного шага — снижения до 14%, отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. Ключевые выводы аналитиков: Разочарование рынка: Инструменты денежного рынка теряют привлекательность. Доходности длинных облигаций (около 14,9%) значительно превышают ставку, что является редкостью.

Оценка акций: Индекс МосБиржи торгуется с огромным дисконтом (мультипликатор P/E 3,9х — это на 36% ниже исторических средних). Акции компаний, ориентированных на внутренний рынок, выглядят наиболее привлекательно.

Поддержка: Впереди дивидендный сезон с выплатами на сумму 1,5 трлн рублей, что должно поддержать рынок. Что это значит для инвесторов? Облигации: Снижение ставки меньше ожиданий негативно для коротких бумаг, но длинные ОФЗ (10 лет) могут показать рост цен. Аналитики считают их лучшим инструментом в текущей ситуации.

Будущее ДКП: Темпы снижения замедлятся. Не исключена пауза в июле, а к концу года ставка может составить 13%. Главные сдерживающие факторы — проинфляционные риски (геополитика, топливо) и бюджетная политика.

Настроения: Текущий негатив на рынке акций аналитики называют беспрецедентным. По их мнению, ситуация не отражает реального положения дел в компаниях, и этот дисбаланс скоро будет устранен.

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