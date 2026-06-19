Новости

Ключевая ставка
Сигнал тревоги: почему Банк России намекнул на паузу в снижении ставки
«Шаг выглядит осторожным» – аналитик ВТБ о снижении ставки до 14,25%
Ставка 14,25%: аналитики назвали решение «умеренно негативным» и объяснили, что делать с акциями
Все материалы сюжета

«Шаг выглядит осторожным» – аналитик ВТБ о снижении ставки до 14,25%

Сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 14,25%. Алексей Корнилов, инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции», прокомментировал это решение:

«Шаг действительно выглядит осторожным — видимо, проинфляционным рискам, о которых уже было известно, сейчас придаётся достаточно высокий вес. Тем не менее для нас важно то, что мы продолжаем движение по снижению ключевой ставки, и важно то, где эта ставка окажется через полгода, через год», — прокомментировал эксперт.

Это говорит об осторожных шагах, чтобы гарантированно прийти к цели по инфляции в 4%.

Читайте также:

Сигнал тревоги: почему Банк России намекнул на паузу в снижении ставки
19 июня 2026
Ставка 14,25%: аналитики назвали решение «умеренно негативным» и объяснили, что делать с акциями
19 июня 2026

Для инвесторов, для тех, кто рассчитывает на пассивный доход, такое решение может быть даже плюсом: инфляция снижается, при этом пассивный доход — долговой рынок — во многом ориентируется на ключевую ставку. Это и фонды денежного рынка, и доходности облигаций — они остаются на достаточно высоком уровн».

«Ставка была и остаётся важнейшим фактором укрепления [рубля] — поскольку она обеспечивает нам всем высокую реальную доходность, о которой я говорил. Соответственно, чтобы воспользоваться этой высокой доходностью, предпочитают рублёвые инструменты, а для этого необходима покупка рублей — именно поэтому мы и видим укрепление рубля. Но есть и факторы, которые указывают на возможное будущее ослабление. В том числе снижение ставки: мы уже постепенно двигаемся к более низким рублёвым ставкам. При этом валютные ставки подрастают. Дифференциал ставок немного сокращается, и это уже говорит не столь в пользу рубля».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Ключевая ставка":
Все материалы сюжета (431)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес