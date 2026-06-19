Почему 40% иркутян имеют подушку безопасности?

Больше половины жителей Иркутска сообщили, что в 2026 году продолжают систематически откладывать деньги, показало исследование, проведённое СберСтрахованием жизни, СберНПФ и УК «Первая» — партнёрами СберИнвестиций. Самым популярным способом сбережения остаются банковские вклады и накопительные счета: его выбрали 50% респондентов. Ещё 16% иркутян инвестируют в различные инструменты, каждый десятый формирует капитал с программой долгосрочных сбережений или полисами страхования жизни. 10% предпочитают наличные.

Среди тех, кто копит и инвестирует, 12% признались, что интересуются темой инвестиций так же, как и в прошлом году, а 6% — больше. Каждый пятый (21%) инвестор относит себя к консервативному типу, а каждый десятый (9%) — к агрессивному. Однако, потерять деньги при инвестировании готовы только 6% опрошенных. 52% признались, что не готовы рисковать, а 42% оценивают риски по ситуации.

Сегодня 52% жителей Иркутска готовы направлять деньги в сберегательные и инвестиционные инструменты. Из них 17% откладывают на протяжении 4-5 лет, 23% — на протяжении 6-10 лет, а 8% — на горизонте 10 лет.

Финансовую подушку безопасности формируют 40% опрошенных иркутян. В список приоритетов респонденты также включили покупку недвижимости себе или детям (30%), приобретение автомобиля и оплату образования (по 18%). 12% откладывают средства на отпуск, а 10% — на будущую пенсию. Ещё 9% делают накопления на случай лечения.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«По данным нашего исследования, в среднем в 2026 году россияне ждут от финансовых инструментов доходность 17,5% годовых. Хотя банковские вклады и остаются самым массовым инструментом, часть населения понимает, что нужно использовать инвестиционные и накопительные инструменты, чтобы сегодня получить такую доходность. Люди смотрят в сторону альтернативных решений — ценных бумаг, паевых фондов, а также программы долгосрочных сбережений и полисов накопительного страхования, которые позволяют зафиксировать доходность на долгий срок. Это говорит о постепенном переходе от модели “сохранить” к более осознанной стратегии — распределять средства между разными инструментами под конкретные цели».

Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка:

«40% жителей Иркутска формируют подушку безопасности. В среднем по стране так поступают лишь 12% респондентов. Такой уровень финансовой предусмотрительности можно только приветствовать. Создать капитал на случай непредвиденных событий можно с помощью вкладов и накопительных счетов, а для более длинных целей подойдут программа долгосрочных сбережений или полисы накопительного страхования жизни».

Исследование проводилось в мае 2026 года в 37 городах с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке.