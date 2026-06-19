Сигнал тревоги: почему Банк России намекнул на паузу в снижении ставки

Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 14,25%.

«Решение оказалось более жестким, чем мы закладывали (−50 б.п.)», — отметила Наталия Пырьева, глава аналитического департамента «Цифра брокер». Регулятор отметил ускорение кредитования в последние месяцы, что может стать катализатором ускорения инфляции. Вместе с тем, что более существенно, Банк России видит существенный риск со стороны бюджетного импульса и отмечает, что на горизонте следующих трёх лет бюджетная политика будет нести более существенный проинфляционный риск, чем закладывалось ранее.

На этом фоне сигнал остаётся достаточно жёстким и предполагает сдержанные темпы смягчения денежно-кредитной политики в будущем, что может означать более высокую траекторию ключевой ставки на горизонте 2026–2027 годов, чем закладывалось ранее.

«Решение по ставке вызвало волну распродаж на рынке акций, а также ухудшило настроения инвесторов на долговом рынке — индекс RGBI демонстрирует снижение. Участники торгов ждут пресс-конференцию, в рамках которой станет более прозрачен сигнал и дальнейший вектор денежно-кредитной политики. Более жёсткий, чем в апреле, сигнал будет способен усилить снижение, более мягкий — наоборот», — резюмирует эксперт.