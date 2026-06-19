Депутаты проверили реализацию программы модернизации теплосетей Ангарска

На площадке ТЭЦ-9 прошла встреча Байкальской энергетической компании (входит в Эн+), представителей депутатского корпуса и администрации Ангарского городского округа. Участники обсудили актуальные вопросы теплоснабжения и ход реализации инвестиционных программ.

В ходе визита представители муниципалитета побывали на основных производственных площадках, увидели работу оборудования и обсудили с руководством компании ключевые проблемы в сфере теплоснабжения.

Как сообщается, в 2025 году на повышение надежности и качества услуг было направлено 568 млн рублей. Например, реновация котельного оборудования не только повысила его эффективность, но и помогла сократить выбросы веществ в атмосферу от сжигания угля на 9,8%. Также ведется замена различных агрегатов, перекладка магистральной тепловой сети и другие работы.

Благодаря поддержке депутатского корпуса уже в 2026 году инвестиции увеличились втрое — до 1,7 млрд рублей. При сохранении текущих темпов за два года объем перекладки изношенных сетей может увеличиться в восемь раз. В ближайшей перспективе энергетикам предстоит обновить 15 котлов, 5 турбин и 4 трансформатора. До этого из-за хронического недофинансирования средства на эти цели долгое время не закладывались в тариф. При этом сам тариф был и остается в полтора раза ниже среднесибирского, что серьезно ограничивает возможности по повышению качества и надежности теплоснабжения.

Как отметил генеральный директор ООО «БЭК» Олег Причко, Ангарск, как и Братск с Усть-Илимском, в прошлом году проявил ответственность — местные депутаты поддержали увеличение объема необходимых мероприятий по инвестпрограмме. Благодаря этому работы на этих территориях идут значительно активнее и в больших масштабах.

«Наша общая задача — обеспечивать качественную услугу для потребителя — жителей, организаций, предприятий, и принимать все меры, чтобы не допускать нештатных ситуаций. При формировании инвестпрограммы мы руководствуемся утвержденными схемами теплоснабжения. Любая неоправданная экономия может привести к негативным последствиям. Мы благодарны депутатам за их активное участие в решении актуальных проблем и за понимание, что ремонт всегда дороже реновации», — сказал Причко.

Особое внимание депутаты уделили строительству золоотвалов, согласованию с властями работ по благоустройству города и ремонту тепловых сетей, подготовке к отопительному сезону и необходимости дальнейшего открытого диалога.

По словам председателя думы округа Александра Городского, депутаты с интересом откликнулись на предложение посетить ТЭЦ-9, увидеть результаты инвестиций и получить ответы на вопросы избирателей.

«Готовиться к зиме нужно максимально тщательно, вдумчиво, с многократным резервом. Организация работает активно и внушает надежду, которая перерастет в уверенность, что следующей зимой у жителей все будет хорошо», – подчеркнул председатель думы округа.

Со своей стороны, заместитель мэра Ангарского городского округа Андрей Сафронов высказал пожелание, чтобы такие форматы встреч стали доброй традицией. Он также напомнил, что выполнение мероприятий инвестпрограммы находится на особом контроле.

По итогам встречи участники договорились поддерживать открытый диалог и регулярно информировать депутатов о выполнении мероприятий по инвестиционной и ремонтным программам.

Депутат Мурад Шакуров поблагодарил за подробную экскурсию по предприятию. «Увиденное и услышанное позволяет нам понять, что теплоснабжение и электроснабжение города в надежных руках. Спасибо за эффективное взаимодействие в вопросах обеспечения многоквартирных домов, надеемся, что в предстоящий отопительный сезон все будет отлично», — резюмировал депутат.

Стоит напомнить, что в 2026 году основные вложения в Ангарске и округе направлены на реконструкцию или модернизацию объектов системы центрального теплоснабжения. Работы ведутся на объектах, которые обеспечивают технологический процесс — от подачи угля и его сжигания до нагрева сетевой воды и подачи теплоносителя потребителю.

Планируется, что инвестпрограмма охватит 16 котельных агрегатов. Также продолжится внедрение современных программно-технических комплексов отечественного производства.