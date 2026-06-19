Инвестиционный форум ВТБ: как технологии и команды меняют будущее России

19 июня центром инвестиционного притяжения стала Сибирь, где стартовал Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск». На пленарной сессии «2026 год: новые вызовы или переход к устойчивому развитию?» представители промышленности, энергетики, технологического сектора, а также правительства края обсудили экономическую устойчивость крупных проектов, настроения инвесторов и перспективы отдельных отраслей. Подробности о событии рассказали в пресс-службе ВТБ.

Модератор сессии, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин обозначил контекст сессии: Красноярский край входит в десятку российских регионов по ВРП и промышленному производству, за последние пять лет инвестиции в основной капитал выросли более чем на 50% и достигли порядка 1,1 трлн рублей в год.

В инвестиционном портфеле региона до 2030 года — свыше 290 проектов, значительная часть которых сосредоточена в Арктической зоне. По словам Средина, край превращается в опорный центр развития Восточной Сибири и Арктики, где сходятся энергетика, металлургия, логистика Северного морского пути и крупные инфраструктурные стройки. В арктической зоне до 2030 года запланированы инвестпроекты более чем на 12 трлн рублей и создание порядка 90 тысяч рабочих мест.

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Татьяна Магдибур подтвердила, что экономика региона сохраняет устойчивость, несмотря на разнонаправленную картину по отраслям. Потребление электроэнергии выросло примерно на 4% к аналогичному периоду прошлого года, что отражает рост хозяйственной активности. Сельскохозяйственное производство и пищевая продукция тоже растут, причем последняя более чем на 2%. Потребительский сектор также остаётся в плюсе, хотя темпы последних месяцев несколько замедлились. «Экономика края демонстрирует устойчивость. И мы точно понимаем, что резервы для будущего роста есть», — заключила Магдибур.

Генеральный директор GV Gold Сергей Гостев рассказал, как компания вошла в инвестиционный цикл четыре года назад при низкой цене на золото. Сегодня металл перешагнул отметку $5 500 за унцию, и даже при текущей коррекции до $4 100–4 300 компания сохраняет позитивный взгляд. «Есть много факторов, которые говорят, что даже при существующей коррекции тренд на рост цены на золото будет сохраняться. Но я бы относился к этому как к долгосрочным инвестициям», — сказал Гостев. Говоря об IPO, он отметил: компания к нему готовится, однако момент выхода определит готовность рынка; пока GV Gold ставит на частных инвесторов, понимающих долгосрочный потенциал отрасли.

Генеральный директор «Черногорской ГРК» Ахмед Бажаев поделился опытом реализации Черногорского ГОКа, пик строительства которого пришёлся на 2022–2023 годы. Ключевым стратегическим решением стал отказ от остановки стройки: параллельно шло перепроектирование и поиск нового оборудования — мельницы нашли у УЗТМ, а также другое оборудование в дружественных странах. Дополнительным инструментом устойчивости стало соглашение о защите и поощрении капиталовложений, обеспечившее регуляторную стабильность на весь период. Сегодня ГОК практически готов к запуску.

Председатель правления ПАО «Россети Сибирь» Антон Дьячков сообщил, что компания ожидает роста спроса на электроэнергию в восьми регионах Сибири и двух регионах Дальнего Востока на 3,3% в пятилетней перспективе. Среди новых крупных потребителей он выделил центры обработки данных и инфраструктуру вычислений для задач искусственного интеллекта. В апреле «Россети Сибирь» впервые разместили биржевые облигации объёмом 5 млрд рублей при спросе около 11 млрд; до конца третьего квартала планируют разместить ещё порядка 10 млрд. Цель — довести долю облигационных займов примерно до трети кредитного портфеля.

Генеральный директор ИТ-холдинга «Т1» Дмитрий Харитонов оценил IT-отрасль как переходящую в новую фазу: после двузначного роста на волне импортозамещения сектор в 2025 году существенно замедлился — до 2–3% по ряду сегментов. Исключение составляют облачная инфраструктура (+24% в прошлом году, прогноз на текущий — 26–27%) и информационная безопасность. Замедление на основном рынке, по его словам, стимулирует IT-компании осваивать новые ниши: Т1 уже работает в промышленной автоматизации, запустил производство банкоматов и серверного оборудования совместно с партнёрами.

Подводя итоги, Дмитрий Средин подчеркнул: бизнес, государство и рынок капитала в одиночку не могут обеспечить устойчивый рост — только партнёрство, прозрачность и доверие создают для него основу. Параллельно с пленарной сессией на форуме эксперты ВТБ Мои Инвестиции представили инвестиционную стратегию и конкретные идеи для частных инвесторов на 2026 год.