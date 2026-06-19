Запрет на движение большегрузов вводят на год в Иркутске

С 1 июля в центре Иркутска будет ограничено движение транспортных средств массой более 15 тонн. Также под ограничение попадают составы ТС с предельно допустимыми габаритами и превышающими их, сообщили в пресс-службе мэрии.

Проезд будет запрещен по следующим дорогам:

улица Карла Маркса до пересечения с Декабрьских Событий;

Ленина до пересечения с Тимирязева;

5-й Армии до пересечения с Карла Маркса;

бульвар Гагарина;

Чкалова до пересечения с Сухэ-Батора;

Рабочего Штаба от переулка Трубецкого до Мельничной;

Октябрьской Революции от Рабочей до Карла Маркса;

Октябрьской Революции от Фридриха Энгельса до Дзержинского;

Декабрьских Событий от Советской до Тимирязева;

Дзержинского от Карла Либкнехта до Октябрьской Революции;

Софьи Перовской от Карла Либкнехта до Байкальской;

Партизанская от Софьи Перовской до Тимирязева;

Байкальская от Красных Мадьяр до Тимирязева;

Байкальская от плотины ГЭС до улицы Волжской;

Советская от 25-го Октября до Байкальской;

Седова от Коммунаров до Тимирязева;

переулок Сударева от Красного Восстания до Дворца спорта «Труд»;

Красного Восстания от бульвара Гагарина до переулка Сударева;

Советская от Партизанской до Ядринцева;

Красноказачья от Трилиссера до Советской;

Депутатская от Трилиссера до Советской;

Рабочая;

Фридриха Энгельса (на участке от Баррикад до Октябрьской Революции);

Нижняя Набережная;

Польских Повстанцев;

Чудотворская;

Сурикова;

Российская;

Пролетарская;

Халтурина;

Франк-Каменецкого;

Марата;

Каландаришвили;

Ударника;

Марата;

Желябова;

Горького;

Бабушкина;

Володарского;

Чехова;

Фурье;

Литвинова;

переулок Пионерский

Богдана Хмельницкого;

Киевская

Грязнова

Лапина;

Красноармейская;

Дзержинского;

Красногвардейская;

Иосифа Уткина;

Ямская;

Плеханова;

Поленова;

Подгорная;

Коммунаров;

Альпийская;

Андреева;

Ушаковская;

Култукская;

Ипподромная;

Зимняя;

проезд Угольный;

переулок Лесопильный;

Лызина;

Ядринцева;

Омулевского;

Аэрофлотская.

Временное ограничение движения транспортных средств не распространяется на:

пассажирские перевозки автобусами, в том числе междугородние;

транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог местного значения;

перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, эвакуаторы;

транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

транспортировку топлива (бензин, дизельное топливо);

перевозки грузов, обеспечивающие благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок, проведение ассенизаторских работ);

транспортные средства оперативных, городских аварийных, спасательных, медицинских служб, имеющих цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы.

Ограничения вводят до 1 июля 2027 года. Меры приняты для предотвращения разрушения асфальтового покрытия на дорогах Иркутска.

На указанных участках планируют установить дорожные знаки и видеокамеры, которые будут в автоматическом режиме фиксировать нарушения.