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Запрет на движение большегрузов вводят на год в Иркутске

С 1 июля в центре Иркутска будет ограничено движение транспортных средств массой более 15 тонн. Также под ограничение попадают составы ТС с предельно допустимыми габаритами и превышающими их, сообщили в пресс-службе мэрии.

Проезд будет запрещен по следующим дорогам:

  • улица Карла Маркса до пересечения с Декабрьских Событий;
  • Ленина до пересечения с Тимирязева;
  • 5-й Армии до пересечения с Карла Маркса;
  • бульвар Гагарина;
  • Чкалова до пересечения с Сухэ-Батора;
  • Рабочего Штаба от переулка Трубецкого до Мельничной;
  • Октябрьской Революции от Рабочей до Карла Маркса;
  • Октябрьской Революции от Фридриха Энгельса до Дзержинского;
  • Декабрьских Событий от Советской до Тимирязева;
  • Дзержинского от Карла Либкнехта до Октябрьской Революции;
  • Софьи Перовской от Карла Либкнехта до Байкальской;
  • Партизанская от Софьи Перовской до Тимирязева;
  • Байкальская от Красных Мадьяр до Тимирязева;
  • Байкальская от плотины ГЭС до улицы Волжской;
  • Советская от 25-го Октября до Байкальской;
  • Седова от Коммунаров до Тимирязева;
  • переулок Сударева от Красного Восстания до Дворца спорта «Труд»;
  • Красного Восстания от бульвара Гагарина до переулка Сударева;
  • Советская от Партизанской до Ядринцева;
  • Красноказачья от Трилиссера до Советской;
  • Депутатская от Трилиссера до Советской;
  • Рабочая;
  • Фридриха Энгельса (на участке от Баррикад до Октябрьской Революции);
  • Нижняя Набережная;
  • Польских Повстанцев;
  • Чудотворская;
  • Сурикова;
  • Российская;
  • Пролетарская;
  • Халтурина;
  • Франк-Каменецкого;
  • Марата;
  • Каландаришвили;
  • Ударника;
  • Марата;
  • Желябова;
  • Горького;
  • Бабушкина;
  • Володарского;
  • Чехова;
  • Фурье;
  • Литвинова;
  • переулок Пионерский
  • Богдана Хмельницкого;
  • Киевская
  • Грязнова
  • Лапина;
  • Красноармейская;
  • Дзержинского;
  • Красногвардейская;
  • Иосифа Уткина;
  • Ямская;
  • Плеханова;
  • Поленова;
  • Подгорная;
  • Коммунаров;
  • Альпийская;
  • Андреева;
  • Ушаковская;
  • Култукская;
  • Ипподромная;
  • Зимняя;
  • проезд Угольный;
  • переулок Лесопильный;
  • Лызина;
  • Ядринцева;
  • Омулевского;
  • Аэрофлотская.

Временное ограничение движения транспортных средств не распространяется на:

  • пассажирские перевозки автобусами, в том числе междугородние;
  • транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог местного значения;
  • перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
  • транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, эвакуаторы;
  • транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
  • транспортировку топлива (бензин, дизельное топливо);
  • перевозки грузов, обеспечивающие благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок, проведение ассенизаторских работ);
  • транспортные средства оперативных, городских аварийных, спасательных, медицинских служб, имеющих цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы.

Ограничения вводят до 1 июля 2027 года. Меры приняты для предотвращения разрушения асфальтового покрытия на дорогах Иркутска.

На указанных участках планируют установить дорожные знаки и видеокамеры, которые будут в автоматическом режиме фиксировать нарушения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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