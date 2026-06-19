Запрет на движение большегрузов вводят на год в Иркутске

С 1 июля в центре Иркутска будет ограничено движение транспортных средств массой более 15 тонн. Также под ограничение попадают составы ТС с предельно допустимыми габаритами и превышающими их, сообщили в пресс-службе мэрии.
Проезд будет запрещен по следующим дорогам:
- улица Карла Маркса до пересечения с Декабрьских Событий;
- Ленина до пересечения с Тимирязева;
- 5-й Армии до пересечения с Карла Маркса;
- бульвар Гагарина;
- Чкалова до пересечения с Сухэ-Батора;
- Рабочего Штаба от переулка Трубецкого до Мельничной;
- Октябрьской Революции от Рабочей до Карла Маркса;
- Октябрьской Революции от Фридриха Энгельса до Дзержинского;
- Декабрьских Событий от Советской до Тимирязева;
- Дзержинского от Карла Либкнехта до Октябрьской Революции;
- Софьи Перовской от Карла Либкнехта до Байкальской;
- Партизанская от Софьи Перовской до Тимирязева;
- Байкальская от Красных Мадьяр до Тимирязева;
- Байкальская от плотины ГЭС до улицы Волжской;
- Советская от 25-го Октября до Байкальской;
- Седова от Коммунаров до Тимирязева;
- переулок Сударева от Красного Восстания до Дворца спорта «Труд»;
- Красного Восстания от бульвара Гагарина до переулка Сударева;
- Советская от Партизанской до Ядринцева;
- Красноказачья от Трилиссера до Советской;
- Депутатская от Трилиссера до Советской;
- Рабочая;
- Фридриха Энгельса (на участке от Баррикад до Октябрьской Революции);
- Нижняя Набережная;
- Польских Повстанцев;
- Чудотворская;
- Сурикова;
- Российская;
- Пролетарская;
- Халтурина;
- Франк-Каменецкого;
- Марата;
- Каландаришвили;
- Ударника;
- Марата;
- Желябова;
- Горького;
- Бабушкина;
- Володарского;
- Чехова;
- Фурье;
- Литвинова;
- переулок Пионерский
- Богдана Хмельницкого;
- Киевская
- Грязнова
- Лапина;
- Красноармейская;
- Дзержинского;
- Красногвардейская;
- Иосифа Уткина;
- Ямская;
- Плеханова;
- Поленова;
- Подгорная;
- Коммунаров;
- Альпийская;
- Андреева;
- Ушаковская;
- Култукская;
- Ипподромная;
- Зимняя;
- проезд Угольный;
- переулок Лесопильный;
- Лызина;
- Ядринцева;
- Омулевского;
- Аэрофлотская.
Временное ограничение движения транспортных средств не распространяется на:
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе междугородние;
- транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог местного значения;
- перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, эвакуаторы;
- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
- транспортировку топлива (бензин, дизельное топливо);
- перевозки грузов, обеспечивающие благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок, проведение ассенизаторских работ);
- транспортные средства оперативных, городских аварийных, спасательных, медицинских служб, имеющих цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы.
Ограничения вводят до 1 июля 2027 года. Меры приняты для предотвращения разрушения асфальтового покрытия на дорогах Иркутска.
На указанных участках планируют установить дорожные знаки и видеокамеры, которые будут в автоматическом режиме фиксировать нарушения.