Жесткая посадка: почему ЦБ снизил ставку лишь на 0,25% вопреки ожиданиям рынка

Ставка 14,25% вместо ожидаемых 14%. Почему Банк России разочаровал инвесторов и намекнул на возможную паузу? Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила, почему инфляция не дает разогнаться экономике и как рекордные зарплаты бьют по карману потребителя. Публикуем 13 основных тезисов.

Напомним, сегодня, 19 июня, регулятор продолжил цикл смягчения политики девятым шагом подряд, но сделал его минимальным из-за преобладания проинфляционных рисков. Сигнал на будущее остается жестким. «В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования... Если это станет устойчивой тенденцией, это будет говорить о том, что заемщики уже не считают действующие денежно-кредитные условия как сдерживающие». — заявила Эльвира Набиуллина.

1. Решение: Ключевая ставка снижена на 0,25 п.п., установлена на уровне 14,25%. Это минимальный шаг с начала цикла снижения.

2. Рынок удивлен: Консенсус-прогноз аналитиков ожидал более решительного шага (-0,5 п.п.). Решение воспринято умеренно негативно.

3. Инфляция: Текущий рост цен замедлился, но годовая инфляция составляет 5,6%. Прогноз на конец года — 4,5–5,5%, цель в 4% ожидается лишь к концу 2027 г.

4. Проинфляционные риски: Они доминируют над дезинфляционными.

Высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса.

Рост зарплат опережает производительность труда («зарплатная гонка»).

Ухудшение мировой экономики и геополитическая напряженность.

Новый фактор риска: временное снижение производства моторного топлива.

5. Бюджетный импульс: Стимулирующая бюджетная политика может потребовать более высокой ключевой ставки, чем закладывалось ранее.

6. Экономика: Во II квартале экономическая активность улучшилась после спада в I квартале.

7. Рост ВВП: По итогам первого полугодия экономика вырастет примерно на 0,5%.

8. Кредитование: Наблюдается «существенное ускорение» роста кредитов населению и бизнесу.

9. Рынок труда: Снижение напряженности замедлилось. Безработица на исторических минимумах при дефиците кадров.

10. Сигнал рынку: Темпы снижения ставки будут сдержанными. Не исключается пауза в июле.

11. Дискуссия в ЦБ: Совет директоров рассматривал варианты от паузы до снижения сразу на 0,5 п.п.

12. Отказ от интервенций: Банк России заявил, что не видит оснований поддерживать фондовый рынок путем скупки активов.

13. Пересмотр прогноза: В июле траектория средней ключевой ставки может быть пересмотрена скорее вверх, чем вниз.