Крытый каток «Олимпия» восстановят в Иркутске

Корт «Олимпия», расположенный на улице Лермонтова в Иркутске, восстановят. Объект был построен в 2010-х. После модернизации его можно будет использовать круглогодично, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сооружение представляет собой каркасную конструкцию с тентом, которая прежде эксплуатировалась только в зимний период. При условии реконструкции его можно будет использовать круглый год.

«Ранее рассматривался вариант сноса объекта и строительства на его месте физкультурно-оздоровительного комплекса. Однако вместе с депутатским корпусом мы приняли решение провести тщательное обследование и необходимые ремонтно-восстановительные работы для дальнейшей эксплуатации объекта по назначению», – прокомментировал мэр Руслан Болотов.

Иркутский институт химии имени А. Е. Фаворского СО РАН передал городу всю прилегающую территорию, которая раньше принадлежала Академии наук. Теперь она закреплена за спортивным кластером. В перспективе планируется обустроить здесь открытые плоскостные сооружения, воркаут-площадки и полноценную спортивную зону круглогодичного использования.