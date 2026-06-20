Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 июня: 10 002,0498 руб/1 г золота и 159,9700/1 г серебра

ЦБ РФ с 20 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 002,0498 руб.

1 грамм серебра - 159,9700 руб.

1 грамм платины - 4 049,3201 руб.

1 грамм палладия - 3 071,8101 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 238,4100 р. (2,33%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,6700 р. (2,84%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 167,7601 р. (3,98%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 112,2300 р. (3,52%) .

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.