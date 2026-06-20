Freedom Global: Посещаемость маркетплейсов достигла потолка

По данным МТС AdTech, с января по май среднемесячное количество пользователей платформы Ozon увеличилось на 3% год к году, а Wildberries — на 1%. Рост показателя существенно замедлился по сравнению с прошлогодним темпом, составлявшим около 6%.

«Причина этой динамики в достижении рынком стадии зрелости: маркетплейсами в России пользуется почти все экономически активное население, поэтому быстро наращивать число новых покупателей становится все сложнее», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

Дополнительно на онлайн-торговлю давит преобладание среди потребителей сберегательной модели поведения. Люди чаще откладывают деньги и более тщательно отслеживают цены. По данным СберИндекса, на неделе c 8–14 июня расходы на онлайн-площадках выросли на 23,2%, тогда как годом ранее рост был почти вдвое выше. Также могли сказаться ограничения в работе интернета и VPN, которые ухудшали мобильный трафик.

«Для Ozon замедление роста аудитории не выглядит критичным. Компания уже давно растет не только за счет новых клиентов, но и за счет частоты заказов, финтеха, рекламы, логистики и удержания текущих пользователей. Поэтому темпы роста выручки могут постепенно снижаться, но сам бизнес остается быстрорастущим», – резюмирует эксперт.