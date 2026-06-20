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Освещение появится на прибрежной зоне Верхней набережной в Иркутске

В Иркутске оборудуют освещение у воды на Верхней набережной. Работы проведут в районе памятника Александру III, рассказал депутат Заксобрания региона Алексей Распутин.

«В текущем году запланирована установка нескольких опор у воды на площади у памятника Александру III. Световой провал образуется в месте, где полукруг соединяет две части тротуарной зоны. С сотрудниками администрации города и горсовета согласовали технические вопросы. Ранее подготовили сметные расчеты. Работа продолжается», – отметил депутат.

Обустройство наружного освещения бульвара Гагарина проходит в несколько этапов. В конце 2025 года были установлены дополнительные опоры и новые светильники на отдельных участках бульвара, где были световые провалы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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