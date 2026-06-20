Новый цифровой помощник для будущих родителей появился в Бурятии

В рамках выполнения указа президента РФ Владимира Путина по интеграции генеративного ИИ и больших языковых моделей в государственное управление, в Бурятии ведется модернизация регионального сайта дети03.рф. Министерство соцзащиты, Минздрав республики и Бурятское отделение Сбера совместно разработали и внедрили на портале сервис «Виртуальный помощник будущего родителя». Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Проект реализован в целях актуализации стратегии развития ИИ и является частью национального проекта «Семья», направленного на повышение адресности и существенности государственной помощи. Новый цифровой помощник, созданный на базе нейросетевой модели GigaChat, призван решить главную проблему будущих и состоявшихся родителей в поиске и понимании информации о полагающихся мерах поддержки.

«Внедрение ИИ-помощника на базе "Гигачата" в социальной сфере — это в первую очередь о доступности мер господдержки для семей с детьми и будущих родителей. Мы сделали так, чтобы родителям не приходилось искать ответы самим — они получают их мгновенно и в понятном формате. Это лишь первый шаг: мы будем дорабатывать сервис вместе с пользователями, чтобы он стал надёжным помощником для каждой семьи», – прокомментировала Елена Павлова, управляющий Бурятским отделением Сбера.

«Наша главная задача - сделать систему социальной защиты проактивной и понятной для каждого. Поручение Президента России о внедрении ИИ в госуправление открывает для этого новые возможности. Сервис "Виртуальный помощник будущего родителя" - это не просто справочник, а умный собеседник, который снимает барьеры и страхи, предоставляя информацию в удобном формате. Мы благодарим наших партнеров из Сбербанка и Министерства здравоохранения Бурятии за эффективное сотрудничество. Это лишь начало масштабной цифровизации социальной сферы», – отметила министр социальной защиты населения Республики Бурятия Татьяна Быкова.

С помощью сервиса пользователь может получить ответы на свои вопросы в формате живого общения 24/7 без ожидания на линии и сложных навигационных меню, а чат-бот поможет будущим родителям заранее понять, какие именно средства поддержки (федеральные и региональные) они получат при рождении ребенка, что способствует психологическому спокойствию. Сервис интегрирован как на сайт дети03.рф, так и в мессенджер MAX (чат РПЦ), обеспечивая мгновенный доступ к информации с любого устройства.

Проект носит долгосрочный характер и будет постоянно совершенствоваться на основе обратной связи от пользователей, расширяя свою базу знаний и функциональные возможности.