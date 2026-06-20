«ПроБизнес» в Братске: предприниматели обсудили налоги и будущее своего дела

В городе Братске Иркутской области на площадке «Братск-Арт» прошел форум «ПроБизнес», организованный Сбером. Его участниками стали более 50 предпринимателей, руководителей компаний и экспертов из Братска и Иркутска, сообщили в пресс-службе компании.

Форум собрал представителей бизнеса для разговора о том, что сегодня волнует предпринимателей больше всего. Участники обсудили изменения в налогах, финансировании, работу с зарубежными партнерами и инструменты для развития компаний.

Своим опытом и практическими решениями поделились эксперты Сбера и приглашенные спикеры. Предпринимателям рассказали о цифровых сервисах для бизнеса, возможностях факторинга, сопровождении внешнеэкономической деятельности и автоматизированной упрощённой системе налогообложения.

Отдельное внимание уделили платформе СберБизнес, которая объединила в себе все темы, обсуждаемые на форуме. Сегодня платформа позволяет вести рабочие процессы любой сложности — от расчетов и налоговых сервисов до факторинга и сопровождения внешнеэкономической деятельности.

Важной частью форума стала панельная дискуссия, которая была посвящена обновлениям в налоговом законодательстве. Участники разбирали ситуации из своей практики, делились опытом и особенностями перехода на новые налоговые режимы. Акцент был и на риски, на которые идут предприниматели, в частности эксперты разобрали тему дробления бизнеса.

«Этот форум был создан, чтобы предприниматели получили не только полезные инструменты, но и актуальные знания, которые помогают принимать решения и развивать дело. Такие встречи дают возможность обсудить важные вопросы и получить понятные ответы от экспертов напрямую», – отметила региональный директор Иркутского отделения Сбербанка Елена Логинова.

«После последних изменений в налоговом законодательстве тема дробления бизнеса стала особенно актуальной для предпринимателей, особенно для малого бизнеса. Важно разбираться в новых правилах и принимать взвешенные решения, чтобы избежать ошибок и связанных с ними рисков», – подчеркнул сооснователь компании «ВС Консалт», председатель комитета по налогам ИРО «Деловой России», спикер мероприятия Олег Кривозубов.

«Изменения в законодательстве оказались достаточно серьезными, и не все предприниматели к ним были готовы. При этом кто-то смог заранее проанализировать свою деятельность и адаптироваться, а кому-то это дается сложнее. Такие форумы помогают обсудить ситуацию, задать вопросы и получить поддержку в понимании новых правил», – добавила предприниматель, участник панельной дискуссии форума «ПроБизнес» Полина Корякина.