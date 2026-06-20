Многоуровневую парковку хотят построить рядом c «Яркомоллом» в Иркутске

Внесены изменения в правила застройки и землепользования города Иркутска. В соответствии с ними выделяется участок под строительство многоуровневой парковки в районе «Яркомолла». Об этом стало известно на заседании комиссии гордумы по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна.

«Земельный участок возле заправки "Крайснефть" и ТРЦ "ЯркоМолл" предоставлен по договору аренды министерству имущественных отношений в 2012 году под строительство многоуровневой парковки», – рассказал начальник департамента архитектуры и строительства комитета по градостроительной политике мэрии Иркутска Дмитрий Олейник.

Он также пояснил, что для реализации договора устанавливается соответствующая территориальная зона «Хранение транспорта».