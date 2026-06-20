Новости

Ключевая ставка
Жесткая посадка: почему ЦБ снизил ставку лишь на 0,25% вопреки ожиданиям рынка
Сигнал тревоги: почему Банк России намекнул на паузу в снижении ставки
«Шаг выглядит осторожным» – аналитик ВТБ о снижении ставки до 14,25%
Все материалы сюжета

Многоуровневую парковку хотят построить рядом c «Яркомоллом» в Иркутске

Внесены изменения в правила застройки и землепользования города Иркутска. В соответствии с ними выделяется участок под строительство многоуровневой парковки в районе «Яркомолла». Об этом стало известно на заседании комиссии гордумы по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна.

Читайте также:

Цена доступности. Готов ли иркутский бизнес к платным парковкам?
4 июня 2026

«Земельный участок возле заправки "Крайснефть" и ТРЦ "ЯркоМолл" предоставлен по договору аренды министерству имущественных отношений в 2012 году под строительство многоуровневой парковки», – рассказал начальник департамента архитектуры и строительства комитета по градостроительной политике мэрии Иркутска Дмитрий Олейник.

Он также пояснил, что для реализации договора устанавливается соответствующая территориальная зона «Хранение транспорта».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес