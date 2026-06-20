Российский рынок обвалился на «жестком» решении ЦБ

Российский рынок акций пережил резкое падение, обновив полуторалетний минимум. Резкую просадку вызвало решение Банка России снизить ключевую ставку всего на 0,25 п.п. (до 14,25%) вместо ожидаемых рынком 0,5 п.п. и ужесточение риторики регулятора.
Что стало триггером обвала?
- Сигнал от ЦБ: Регулятор предупредил о рисках со стороны стимулирующей бюджетной политики и ускорении кредитования. Это говорит о том, что цикл снижения ставки может скоро закончиться или замедлиться.
- Геополитика: Сложная внешнеполитическая обстановка усилила негатив.
- Техническая коррекция: Пятница — традиционный день для фиксации прибыли перед выходными, что усугубило падение.
Как реагировал рынок?
- Акции: Индекс МосБиржи в моменте приближался к отметке 2400 пунктов (минимум с декабря 2024 года). Во второй половине дня произошел отскок на новостях о дипломатии, но развить успех не удалось.
- Облигации: Индекс гособлигаций RGBI обновил четырехмесячный минимум.
- Валюта: Рубль сначала ослаб к юаню, но затем восстановился, закрывшись с небольшими потерями
«Если новостной фон не улучшится, Индекс МосБиржи уже в ближайшие сессии проверит на прочность важную поддержку в виде трехлетнего минимума 2370 п.», — отмечают аналитики.
Лидеры и аутсайдеры дня:
- Рост: ПИК (+8,82%), Система (+2,14%), Аэрофлот (+2,1%).
- Падение: Самолет (-8,9%), Мечел (-5,03%), РУСАЛ (-4,75%).
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