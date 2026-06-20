Смертность от инсульта упала вдвое: иркутские неврологи удостоены «Призвания-2026»

Врачи Иркутской области стали лауреатами национальной премии «Призвание-2026» в Москве. Награду в номинации «За создание нового направления в медицине» получила группа неврологов и реабилитологов за разработку трехуровневой системы помощи пациентам с инсультами.

Фото с сайта правительства Иркутской области https://irkobl.ru/

Кто из иркутян получил награду?

В список награжденных вошли:

Наталья Бурдуковская — главный внештатный невролог минздрава Иркутской области.

Дина Файзулина — заведующая неврологическим отделением ИГКБ №1.

Наталья Бедарева — заведующая отделением Ангарской городской больницы.

Анна Черкашина — заслуженный врач России, экс-главный кардиолог региона.

Главное достижение — спасение жизней

Благодаря внедренной в России системе сосудистых центров, смертность от инсульта в стране снизилась более чем в два раза, а инвалидность — в пять раз.

В Иркутской области за 2008–2025 годы показатели впечатляют:

Смертность от инсульта снизилась на 49,9%.

Доля профильных госпитализаций выросла с 32% до 94,5%.

Доля применения тромболизиса (растворения тромбов) выросла с 0,25% до 13,3%.

Внедрены современные методы: хирургия сосудов, «бесшовная» маршрутизация пациентов и телемедицина.