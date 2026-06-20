Смертность от инсульта упала вдвое: иркутские неврологи удостоены «Призвания-2026»

Врачи Иркутской области стали лауреатами национальной премии «Призвание-2026» в Москве. Награду в номинации «За создание нового направления в медицине» получила группа неврологов и реабилитологов за разработку трехуровневой системы помощи пациентам с инсультами.
Кто из иркутян получил награду?
В список награжденных вошли:
- Наталья Бурдуковская — главный внештатный невролог минздрава Иркутской области.
- Дина Файзулина — заведующая неврологическим отделением ИГКБ №1.
- Наталья Бедарева — заведующая отделением Ангарской городской больницы.
- Анна Черкашина — заслуженный врач России, экс-главный кардиолог региона.
Главное достижение — спасение жизней
Благодаря внедренной в России системе сосудистых центров, смертность от инсульта в стране снизилась более чем в два раза, а инвалидность — в пять раз.
В Иркутской области за 2008–2025 годы показатели впечатляют:
- Смертность от инсульта снизилась на 49,9%.
- Доля профильных госпитализаций выросла с 32% до 94,5%.
- Доля применения тромболизиса (растворения тромбов) выросла с 0,25% до 13,3%.
Внедрены современные методы: хирургия сосудов, «бесшовная» маршрутизация пациентов и телемедицина.