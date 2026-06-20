Число стобалльников в Иркутской области выросло до 71

В Иркутской области с 67 до 71 выпускника увеличилось число участников государственной итоговой аттестации (ГИА-11), которые смогли получить по итогам ЕГЭ сто баллов. Подробности рассказали в пресс-службе правительства региона.

Четыре одиннадцатиклассника из Иркутска получили максимальные баллы на экзамене по математике профильного уровня. Это удалось трем выпускникам лицея ИГУ и одному – из иркутского лицея № 2. Обязательный экзамен по математике выпускники Приангарья сдавали 8 июня.

Из них более половины выбрали математику профильного уровня – это 7,4 тысячи одиннадцатиклассников, а математику базового уровня сдавали 6,2 тысячи участников ГИА-11.