Водные рейсы запустят в труднодоступные населенные пункты Братского водохранилища

В Иркутской области запустят водные рейсы в труднодоступные населенные пункты. «Метеоры» будут возить пассажиров в Аносово, Аталанки и другие поселки, расположенные в районе Братского водохранилища, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Обсудили вопросы транспортной доступности населенных пунктов Братского водохранилища, это касается и Аносово, Аталанки и многих других населенных пунктов, для которых водный транспорт особенно важен в летний период. Достигнута договоренность, что ВСРП будет осуществлять рейсы», – рассказал глава региона.

Соответствующие поправки внесли в Закон об областном бюджете, выделив средства на указанные цели. Сейчас идет работа по заключению соглашения: в ближайшее время «Метеоры» выйдут на рейсы.