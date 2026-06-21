Эксперты оценили окупаемость маленьких квартир от сдачи в аренду в Иркутске

Аналитики федерального портала «Мир квартир» вычислили доходность и окупаемость маленьких квартир-студий и «однушек» площадью до 32 кв. метров в различных городах России. В среднем по стране такие объекты приносят 7,4% доходности, а возвращаются средства за 13,4 года.

В Иркутске средняя цена такой квартиры составляет 4,7 млн рублей. Сдать в аренду ее можно за 26,8 тысячи рублей. Окупаться объект будет 14,8 года, принося доходность в 6,8%.

Самая высокая доходность по стране оказалась у небольших квартир в Грозном, где она составила 12,1% годовых. Окупаться такое жилье будет 8,3 года – самый короткий срок в Российской Федерации. Это связано с низкой ценой на квартиры, которые тут стоят в среднем 2,7 млн рублей.

Наименее выгодно сдавать квартиры до 32 кв. метров в Сочи, где стоимость недвижимости равна 8,4 млн рублей. Доходность оценивается 5,1%, а окупаемость средств составляет 19,6 года.