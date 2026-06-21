Иркутский комбинат питания внедрит роботов в молочное производство

Детская молочная кухня – АО «Комбинат питания города Иркутска» – планирует внедрить роботов в производство. Это позволит нарастить объемы выпуска продукции, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Договорились о подписании соглашения с Федеральным центром компетенций по реализации проекта "Роботизация производства молочной продукции". Это позволит оптимизировать процессы, сократить долю ручного труда и увеличить выпуск продукции. С сентября этого года продукция молочной кухни появится в буфетах всех школ Иркутска», – прокомментировала генеральный директор АО «Комбинат питания» Любовь Пронина.

Наращение производства позволит выпускать больше полезных продуктов с добавлением витаминов и микроэлементов, в том числе селена и магния. Также будет запущен выпуск послойных йогуртов в небольших упаковках по 20 граммов, обновлен дизайн этикеток.