Новости

Ключевая ставка
Жесткая посадка: почему ЦБ снизил ставку лишь на 0,25% вопреки ожиданиям рынка
Сигнал тревоги: почему Банк России намекнул на паузу в снижении ставки
«Шаг выглядит осторожным» – аналитик ВТБ о снижении ставки до 14,25%
Все материалы сюжета

Иркутский комбинат питания внедрит роботов в молочное производство

Детская молочная кухня – АО «Комбинат питания города Иркутска» – планирует внедрить роботов в производство. Это позволит нарастить объемы выпуска продукции, сообщает пресс-служба мэрии.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Договорились о подписании соглашения с Федеральным центром компетенций по реализации проекта "Роботизация производства молочной продукции". Это позволит оптимизировать процессы, сократить долю ручного труда и увеличить выпуск продукции. С сентября этого года продукция молочной кухни появится в буфетах всех школ Иркутска», – прокомментировала генеральный директор АО «Комбинат питания» Любовь Пронина.

Наращение производства позволит выпускать больше полезных продуктов с добавлением витаминов и микроэлементов, в том числе селена и магния. Также будет запущен выпуск послойных йогуртов в небольших упаковках по 20 граммов, обновлен дизайн этикеток.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес