Детский мир на улице Урицкого в Иркутске выставили на продажу

В Иркутске собственник решил продать здание Детского мира на улице Урицкого. Объект является историческим памятником, следует из данных популярного сервиса объявлений.

Фото: скриншот с "Авито"

Продается комплекс зданий – исторический памятник и два пристроя, не являющиеся объектами культурного наследия. Имеются парковка со стороны Фурье, центральные коммуникации. Общая площадь превышает 4 тысячи квадратных метров, стоимость – свыше 240 млн рублей.

Бoльшaя чacть плoщадeй сданa в аpeнду, обеспечивая уcтoйчивый oперaционный поток. По данным продавца, здание может полностью перейти в собственность нового владельца. Ему предлагают оставить внутри тот бизнес, который есть сейчас, либо перезагрузить проект, обустроив шоурумы, выставочные площади, коворкинг, рестораны или что-то другое.