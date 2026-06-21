В Крыму временно приостановили продажу бензина на автозаправочных станциях по всем видам оплаты — наличной, безналичной и по талонам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

«Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращён отпуск топлива для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность республики», — написал он.

Аксёнов пообещал информировать о дальнейших решениях по ситуации на топливном рынке и призвал сохранять спокойствие, доверяя только официальной информации.

В Севастополе губернатор Михаил Развожаев объявил о введении временного графика отключения электроэнергии для снижения нагрузки на электросети за пределами города. Решение принято по команде диспетчера филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ.

«Подробный график временных отключений будет публиковаться в аккаунте Севастопольэнерго», — сообщил Развожаев. --- 5 кликабельных заголовков: 1. «В Крыму временно остановили продажу бензина для населения — Аксёнов»