Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва ожидает не просто выполнения договорённостей, достигнутых на саммите в Анкоридже между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а достижения своих собственных целей. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести», передаёт РБК.

«Мы не ждём выполнения этих пониманий или договорённостей, мы ждём победы. Мы ждём реализации наших собственных целей», — подчеркнул Ушаков.

По его словам, на встрече на Аляске стороны договорились о выполнении определённых обязательств: каждая должна была пройти свою часть пути. Однако сейчас одна из сторон, по мнению помощника президента, не способна выполнить свою часть.

Ушаков также отметил, что западные страны уверены в возможности нанести России поражение, но ошибаются, поскольку на линии соприкосновения российские войска постепенно продвигаются вперёд.

В мае он говорил, что Вашингтон обещал выполнить договорённости, но столкнулся с препятствиями из-за позиции Киева, которому Европа придаёт большую поддержку.

Глава МИД России Сергей Лавров добавил, что Москва не видит у США желания убедить Киев принять договорённости с Аляски, а диалог с американской стороной остаётся замкнутым. Он отметил, что переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проявляют заинтересованность, но интересы не реализуются.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе вновь подтвердил намерение довести урегулирование конфликта на Украине до конца.