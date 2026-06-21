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Рекордное количество человек приняли участие в «Сервико Иркутском марафоне»

В Иркутске прошел VIII международный «Сервико Иркутский марафон». В его рамках различные дистанции пробежали более 4 тысяч человек. Мероприятие объединило любителей бега из 21 региона и 78 муниципалитетов России, а также гостей из Китая и Монголии, сообщили в пресс-службе мэрии.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

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«Мы в 8-й раз встречаем Иркутский марафон. Здесь собралось очень много участников, что доказывает – наш город любит спорт. Это одно из самых крупных спортивных событий на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Спасибо организаторам, партнерам и волонтерам, благодаря которым Иркутск сегодня стал главной соревновательной площадкой для любителей бега, – поприветствовал собравшихся мэр города Руслан Болотов.

Участники активно регистрировались на соревнования: только за последние три дня на марафон подали заявки тысяча человек, а пока выдавали стартовые номера, – еще порядка трехсот. В этом году собралось рекордное количество бегунов.

В этом году сменился титульный спонсор: им стала компания «Сервико».

«Наша компания не могла остаться в стороне от этого марафона. Мы поддерживаем практически все виды спорта в нашем регионе. Желаю всем хорошей пробежки и новых высоких результатов. Будем и дальше поддерживать это спортивное событие», – отметил директор по стратегическому развитию компании Василий Донских.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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