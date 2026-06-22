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«Авито» против топливных спекулянтов: сервис начал масштабную чистку объявлений о перепродаже бензина

Онлайн-платформа «Авито» приняла меры по борьбе со спекуляциями на рынке топлива. В пресс-службе компании сообщили, что все объявления о перепродаже бензина будут скрыты с площадки, передаёт РИА Новости.

  • Причина: Решение принято «во избежание спекуляций на товары первой необходимости».
  • Действия: Модерация уже запущена. В компании также заявили о планах пересмотреть регламенты и доработать правила в этой категории, чтобы полностью исключить подобные объявления.

Это произошло на фоне проверки со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). На этой неделе ведомство направило запрос о ценах и объемах реализации топлива двум крупным независимым сетям АЗС Москвы и Московской области — «Трасса» и «Нефтьмагистраль».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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