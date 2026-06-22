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«Метеоры» возвращаются: губернатор Приангарья договорился о возобновлении рейсов по Братскому водохранилищу

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ООО «Группа компаний ИстЛэнд» Сергей Ерощенко обсудили вопросы транспортной доступности населенных пунктов на берегах Братского водохранилища.

<p>Фото https://t.me/kobzevii/16075</p>

Фото https://t.me/kobzevii/16075

<p>Фото https://t.me/kobzevii/16075</p>

Фото https://t.me/kobzevii/16075

Для жителей таких сел, как Аносово, Аталанка и других, водный транспорт летом является жизненно важным. По итогам встречи было решено, что рейсы возобновит Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП).

«В самое ближайшее время будет заключено соглашение на осуществление перевозок», — заявил Игорь Кобзев.

Работа ведется в ускоренном темпе: 17 июня были приняты поправки в областной бюджет, предусматривающие субсидирование этих маршрутов. Благодаря поддержке региона, метеоры выйдут на линию в кратчайшие сроки.

Ранее о возобновлении  рейсов маршрута «Метеоров» Иркутск – Братск и ряда других, закрытых из-за нехватки финансов, также рассказала депутат Заксобрания региона Елена Крыжановская.


<p>Фото https://t.me/kobzevii/16075</p> <p>Фото https://t.me/kobzevii/16075</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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