«Метеоры» возвращаются: губернатор Приангарья договорился о возобновлении рейсов по Братскому водохранилищу

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ООО «Группа компаний ИстЛэнд» Сергей Ерощенко обсудили вопросы транспортной доступности населенных пунктов на берегах Братского водохранилища.

Фото https://t.me/kobzevii/16075

Фото https://t.me/kobzevii/16075

Для жителей таких сел, как Аносово, Аталанка и других, водный транспорт летом является жизненно важным. По итогам встречи было решено, что рейсы возобновит Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП).

«В самое ближайшее время будет заключено соглашение на осуществление перевозок», — заявил Игорь Кобзев.

Работа ведется в ускоренном темпе: 17 июня были приняты поправки в областной бюджет, предусматривающие субсидирование этих маршрутов. Благодаря поддержке региона, метеоры выйдут на линию в кратчайшие сроки.

Ранее о возобновлении рейсов маршрута «Метеоров» Иркутск – Братск и ряда других, закрытых из-за нехватки финансов, также рассказала депутат Заксобрания региона Елена Крыжановская.