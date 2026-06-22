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ФНС напоминает: до 15 июля нужно оплатить НДФЛ за 2025 год

Федеральная налоговая служба (ФНС) напоминает гражданам, что 15 июля — последний день для уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2025 год. Это касается тех, кто обязан был самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля 2026 года.

Как и где оплатить налог?

Оплатить налог можно несколькими удобными способами:

  • Онлайн: через сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС, а также в «Личном кабинете налогоплательщика» или мобильном приложении «Налоги ФЛ».
  • Офлайн: в отделениях банков, кассах региональных МФЦ или через портал Госуслуг.

Платеж осуществляется путем перечисления Единого налогового платежа (ЕНП) на Единый налоговый счет (ЕНС).

Что будет, если просрочить платеж?

С 16 июля за каждый день просрочки будет начисляться пеня. Размер пени составляет 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы задолженности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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