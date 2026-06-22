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«Топлива не будет два дня»: Севастополь ввел жесткие ограничения из-за угрозы дронов

В Севастополе с 22 июня вводится ряд временных ограничений для обеспечения безопасности и устойчивой работы города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев после заседания Оперативного штаба на фоне угрозы атак беспилотников.

Ключевые ограничения:

  • Продажа топлива: Розничная продажа бензина и дизеля полностью приостановлена 22 и 23 июня. Заправляться смогут только транспорт специальных служб (скорая помощь, МЧС и т.д.).
  • Транспорт: Изменен график движения общественного транспорта — он будет работать с 05:30 до 21:00. Паромное сообщение прекращено, курсировать будут только пассажирские катера. Введен особый порядок движения во время воздушной тревоги.
  • Торговля и общепит: Крупные ТЦ и супермаркеты работают с 07:00 до 20:00. Кафе и рестораны обслуживают посетителей до 20:00. Малый бизнес определяет график самостоятельно.
  • Энергетика: Возможны временные отключения электроэнергии из-за перегрузки сетей за пределами города. Уличное освещение временно отключается.
  • Массовые мероприятия: Все уличные акции отменены с 22 июня до особого распоряжения.

Губернатор подчеркнул, что меры носят временный характер. Решение принято после того, как утром 21 июня над городом были сбиты пять украинских БПЛА.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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