«Или извинения, или провал»: почему Иран поставил ультиматум Трампу и сорвал переговоры в Швейцарии

Переговоры по деэскалации на Ближнем Востоке оказались под угрозой срыва. Иранская делегация покинула четырехстороннюю встречу в Швейцарии после того, как президент США Дональд Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Тегерана, сообщает газета "Ведомости".

Что произошло?

Причина: По данным иранских источников, причиной демарша стали угрозы Трампа, включая намеки на силовой контроль над Ормузским проливом и личные выпады в адрес переговорщиков.

Реакция: Иран официально уведомил американскую сторону о протесте. Согласно меморандуму, любые угрозы считаются грубым нарушением договоренностей.

Условия Ирана: Для возвращения за стол переговоров Тегеран выдвинул два ультимативных требования:

Официальные извинения от президента США. Полный вывод израильских войск из Ливана.

Журналисты отмечают, что атмосфера встречи была «серьезно осложнена» еще до начала основного диалога. Первый раунд длился всего 80 минут, после чего был прерван для консультаций.

Израиль, в свою очередь, ранее заявлял, что его войска останутся на юге Ливана на неопределенный срок, что делает выполнение условий Ирана маловероятным.

Ультиматум по проливу

Стоит отметить, что градус напряженности был поднят прямой угрозой. По данным СМИ, Дональд Трамп предупредил Иран о последствиях закрытия Ормузского пролива. «Закроете Ормузский пролив — и у вас не будет страны», — такое послание президент США передал иранской стороне через посредников в Швейцарии.