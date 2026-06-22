«Ограничений практически нет»: Сечин заверил в стабильности поставок топлива на внутренний рынок

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выступил на годовом собрании акционеров и прокомментировал ситуацию на топливном рынке. Он заверил, что компания продолжает стабильно снабжать российских потребителей, а ограничений на заправках сети практически нет, передаёт газета "Ведомости".

Сечин признал, что конъюнктура на рынке нефтепродуктов остаётся непростой. На это влияют:

Высокий сезонный спрос (период отпусков).

Интенсивные сельскохозяйственные работы (сезон сбора урожая).

Внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов.

Несмотря на эти вызовы, стабильное снабжение россиян топливом остаётся для «Роснефти» приоритетной задачей. По словам главы компании, в текущих условиях корпорация почти не поставляет нефтепродукты на экспорт, концентрируя основные объемы внутри страны.