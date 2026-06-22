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«Ограничений практически нет»: Сечин заверил в стабильности поставок топлива на внутренний рынок

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выступил на годовом собрании акционеров и прокомментировал ситуацию на топливном рынке. Он заверил, что компания продолжает стабильно снабжать российских потребителей, а ограничений на заправках сети практически нет, передаёт газета "Ведомости".

Сечин признал, что конъюнктура на рынке нефтепродуктов остаётся непростой. На это влияют:

  • Высокий сезонный спрос (период отпусков).
  • Интенсивные сельскохозяйственные работы (сезон сбора урожая).
  • Внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов.

Несмотря на эти вызовы, стабильное снабжение россиян топливом остаётся для «Роснефти» приоритетной задачей. По словам главы компании, в текущих условиях корпорация почти не поставляет нефтепродукты на экспорт, концентрируя основные объемы внутри страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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