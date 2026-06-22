«Ограничений практически нет»: Сечин заверил в стабильности поставок топлива на внутренний рынок

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выступил на годовом собрании акционеров и прокомментировал ситуацию на топливном рынке. Он заверил, что компания продолжает стабильно снабжать российских потребителей, а ограничений на заправках сети практически нет, передаёт газета "Ведомости".
Сечин признал, что конъюнктура на рынке нефтепродуктов остаётся непростой. На это влияют:
- Высокий сезонный спрос (период отпусков).
- Интенсивные сельскохозяйственные работы (сезон сбора урожая).
- Внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов.
Несмотря на эти вызовы, стабильное снабжение россиян топливом остаётся для «Роснефти» приоритетной задачей. По словам главы компании, в текущих условиях корпорация почти не поставляет нефтепродукты на экспорт, концентрируя основные объемы внутри страны.