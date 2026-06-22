Почему рубль может упасть до 70 за доллар, но к концу года ослабнет

В ближайшее время курс доллара может временно снизиться до 70 рублей. Такой прогноз дал заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Олег Солнцев, передаёт РБК. По его мнению, этому будет способствовать масштабный приток валютной выручки и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.
Прогнозы экспертов: от пика к коррекции
- Краткосрочный период (лето): Солнцев ожидает «крепкий рубль» в ближайшие два месяца, называя 70 рублей за доллар нижним диапазоном.
- Сезонная коррекция (август): В августе эксперт прогнозирует ослабление национальной валюты до 80 рублей за доллар из-за сезонных факторов и возможной смены мировой конъюнктуры.
- Долгосрочный баланс: Долгосрочный сбалансированный уровень курса, по оценке ЦМАКП, находится в районе 85–90 рублей.
Прогнозы других аналитиков в целом подтверждают этот сценарий. Эксперты Альфа-Банка ожидают курс в диапазоне 74–76 рублей в июне-июле, а Сбербанк и Минэкономразвития прогнозируют среднегодовой курс на уровне 82–92 рублей за доллар.
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