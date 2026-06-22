ВЦИОМ: Россияне оказались большими энтузиастами ИИ, чем американцы

Аналитический центр ВЦИОМ сравнил отношение к искусственному интеллекту (ИИ) в России и США. Исследование показало, что россияне в целом более оптимистично и активно используют новые технологии, в то время как американцы испытывают к ним большую тревогу, сообщает РБК.

Ключевые выводы исследования:

Осведомленность и использование: Уровень осведомленности об ИИ в обеих странах почти одинаков (98% в РФ, 95% в США). Однако россияне чаще считают себя информированными (59% против 47%) и используют ИИ чаще: 19% делают это «практически постоянно» (в США — лишь 5%).

Эмоциональный фон: Американцы боятся ИИ в два раза чаще россиян. 50% жителей США «скорее беспокоит» развитие технологий, тогда как в России таких лишь 25%.

Причины оптимизма: Эксперты объясняют это тем, что в России ИИ пока не оказывает сильного влияния на рынок труда. В США и Китае, где автоматизация идет активнее, люди уже сталкиваются с увольнениями.

Где ИИ нужен, а где — нет?

Граждане обеих стран солидарны: ИИ не должен управлять страной, вмешиваться в любовные отношения или вопросы веры. Однако россияне охотнее делегируют машинам задачи по обеспечению безопасности:

Финансовые преступления: 61% россиян «за» активное участие ИИ (против 35% американцев).

Мошенничество с пособиями: 58% россиян поддерживают контроль ИИ (против 32% в США).

Эксперты отмечают, что доверие к технологиям выше там, где требуется анализ больших данных (прогноз погоды, разработка лекарств), и ниже там, где важны человеческие качества (творчество, суд присяжных).