Как изменится семейная ипотека с 1 июля

С 1 июля 2026 года в России вступают в силу новые, более жесткие условия программы «Семейная ипотека». Власти обсуждают переход к дифференцированным ставкам и лимитам, которые напрямую зависят от количества детей в семье. Главная цель реформы — стимулирование рождаемости, но для многих семей условия станут менее выгодными. Подробности рассказывает "Ъ".

Новые правила игры: ставки и лимиты

Семьи с одним ребенком: Москва и Санкт-Петербург: Лимит сохраняется (12 млн руб.), но ставка взлетает до 12% годовых. Регионы: Лимит остается (6 млн руб.), ставка — 10% .

Семьи с двумя и более детьми: Москва и Санкт-Петербург: Лимит увеличивается до 15 млн руб. при ставке 10% . Регионы: Лимит — 8 млн руб. при ставке 8% .

Базовая ставка 6%: Сохранится только для многодетных семей (от 3 детей в регионах, от 4 — в столицах) или при огромном первоначальном взносе (свыше 50%).

Дополнительные ограничения

Правило «одна семья — одна ипотека»: С февраля уже действует запрет на оформление нескольких льготных кредитов на одну семью. Отмена комбо-ипотеки: Рассматривается вариант полной отмены смешанных программ, что лишит покупателей возможности докредитоваться по рыночной ставке для покупки более дорогого жилья. Возрастной ценз: В 35 регионах с низким объемом строительства семьи с двумя и более детьми могут быть исключены из программы, если старшему ребенку больше шести лет.

Эксперты называют реформу «запоздалым сворачиванием антикризисной меры» и прогнозируют охлаждение спроса на 30–40%, так как в крупных городах на новый лимит для семей с одним ребенком практически ничего не купить.

Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин предупреждал, что финальные согласительные процедуры с Минфином пройдут в пятницу, а само постановление должно выйти в конце выходных или в начале этой недели. По его словам, главное изменение — ставка по ипотеке будет зависеть от количества детей в семье. Цель нововведения — стимулирование рождаемости и поддержка строительной отрасли.

Кроме того, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с ТАСС заявил, что изменения программы с 1 июля будут предусматривать увеличение лимитов. «Основным позитивным вектором [корректировки программы], скорее всего, станет увеличение кредитных лимитов, что позволит семьям приобретать недвижимость, соответствующую их реальным потребностям», – сказал он.