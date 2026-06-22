Пенсии неработающих россиян пробили отметку в 30 тысяч в 13 регионах: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: названы топ-10 регионов РФ по строительству частных домов с эскроу, пенсии неработающих россиян пробили отметку в 30 тысяч в 13 регионах, ЦБ отклонил проект банков по созданию альтернативной платежной системы, а в Иркутске может появиться новая многоуровневая парковка. Подробнее – в обзоре СИА.

Топ по эскроу

Эксперты Дом.рф озвучили топ регионов России по строительству частных домов с эскроу. Частные дома с эскроу строятся в 84 регионах, более половины из них – 56% – приходится на 10 регионов страны. Больше всего объектов таким образом возводится в Московской области – 582 тыс. «квадратов», или почти 17% от общероссийского объема. Далее идут Ленинградская область – 205 тыс. кв. метров, Татарстан – 191 тыс., Краснодарский край – 189 тыс., Башкирия – 102 тыс. квадратных метров. В топ-10 также вошли Иркутская, Ростовская, Астраханская, Тюменская и Новосибирская области.

Пенсия за 30

По данным Социального фонда России, средний размер пенсий более 30 тысяч рублей в мае 2026 года среди неработающих граждан отмечен в 13 регионах РФ. Наибольшие суммы зафиксированы в Чукотском автономном округе – 44 тысячи рублей, Ненецком автономном округе – 40 тысяч рублей, Камчатском крае – 39,4 тысячи рублей. Кроме того, в список попали Магаданская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Мурманская, Сахалинская области, Якутия, Коми, Архангельская область, Карелия, Хабаровский край.

Отклонение проекта

Банк России не разрешил Сбербанку, Альфа-банку и Т-банку запустить совместный проект по созданию собственной платежной системы, которая могла бы стать альтернативой существующей Национальной системе платежных карт, следует из данных РБК. Регулятор отверг обе концепции сервиса: первая была построена на карточных расчетах, вторая предполагала расчеты по QR-кодам или по другим форм-факторам. Предложенные варианты, по данным издания, не выглядели технологичнее существующих.

Многоуровневая парковка

Внесены изменения в правила застройки и землепользования города Иркутска. В соответствии с ними выделяется участок под строительство многоуровневой парковки в районе «Яркомолла». «Земельный участок возле заправки "Крайснефть" и ТРЦ "Яркомолл" предоставлен по договору аренды министерству имущественных отношений в 2012 году под строительство многоуровневой парковки», – рассказал начальник департамента архитектуры и строительства комитета по градостроительной политике мэрии Иркутска Дмитрий Олейник.

Запуск водных рейсов

В Иркутской области запустят водные рейсы в труднодоступные населенные пункты. «Метеоры» будут возить пассажиров в Аносово, Аталанки и другие поселки, расположенные в районе Братского водохранилища. «Обсудили вопросы транспортной доступности населенных пунктов Братского водохранилища, это касается и Аносово, Аталанки и многих других населенных пунктов, для которых водный транспорт особенно важен в летний период. Достигнута договоренность, что ВСРП будет осуществлять рейсы», – рассказал глава региона Игорь Кобзев.