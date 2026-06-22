Идеальный отпуск иркутян: Турция против Байкала

Аналитики SuperJob выяснили, где жители Иркутска мечтают провести идеальный отпуск. Опрос показал раскол во мнениях: почти половина горожан предпочитает внутренний туризм, треть — зарубежные поездки, а четверть еще не определилась с выбором.

Ключевые результаты опроса:

География отдыха: 42% иркутян выбирают отдых в России, 33% — за границей.

Гендерный разрыв: Мужчины чаще голосуют за российские курорты (44%), тогда как женщины больше любят зарубежный отдых (38%).

Возрастные предпочтения: Молодежь до 35 лет активнее выбирает заграницу (37%), в то время как старшее поколение отдает предпочтение отечественным направлениям (45%).

Куда поедут отдыхать?

Если выбор падает на Россию, абсолютным лидером становятся Сочи и Адлер (10%). Также популярны Крым (7%) и Горный Алтай (3%). Среди зарубежных направлений лидирует тройка лидеров: Турция, Италия и Таиланд. Интересно, что 10% иркутян идеальным отпуском считают отдых дома.