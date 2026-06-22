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Пенсии возвращаются в срок: полный список районов Приангарья, где с июля меняют график

Отделение Социального фонда России по Иркутской области сообщает о возвращении к стандартному графику выплаты пенсий. Изменения коснутся жителей территорий, где был отменен режим чрезвычайной ситуации.

Кто получит пенсию по обычному графику?

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С июля 2026 года стандартный порядок будет восстановлен для жителей следующих районов и городов:

  • г. Тулун и Тулунский район;
  • г. Черемхово и Черемховский район;
  • г. Свирск;
  • г. Зима и Зиминский район;
  • Куйтунский, Нижнеудинский, Тайшетский и Чунский районы;
  • г. Саянск.

Возврат к обычному графику связан со стабилизацией обстановки и нормализацией работы служб доставки.

Когда придут деньги?

Дата зачисления зависит от выбранного способа получения пенсии:

  1. Через банки: Выплата производится строго 13 числа каждого месяца.
  2. Почтой России: Доставка осуществляется в период с 3 по 22 число. Точную дату можно уточнить в своем почтовом отделении.

Важное уточнение: Если дата выплаты на банковскую карту выпадает на выходной или праздничный день, средства поступят на счет в последний рабочий день перед этой датой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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