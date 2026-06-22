Гарантия трудоустройства: как студенты Усть-Кута сдали экзамен прямо на заводе и получили работу

Студенты Иркутского колледжа автомобильного транспорта и дорожного строительства (ИКАТиДС) в Усть-Куте сдали демонстрационный экзамен на Иркутском заводе полимеров.

Демонстрационный этап государственной итоговой аттестации завершили 18 учащихся ИКАТиДС, обучающиеся по специальности «слесарь по КИПиА». Данный экзамен стал подтверждением готовности выпускников к работе на современном производстве. После получения аттестатов студенты будут приглашены на работу в компанию.

Во время экзамена участники выполняли практические задания, максимально приближенные к реальным условиям производственной деятельности. Эксперты оценивали их профессиональные знания и готовность выполнять обязанности по специальности.

— Мы знакомы со всеми студентами еще с этапа практики в нашем цехе. Они не только изучали современные средства автоматизации, но и активно участвовали в техническом обслуживании и ремонте оборудования завода, работая под руководством опытных слесарей. Особенно приятно отметить, что среди них есть отличники, такие как Руслан Горбенко, который уже зарекомендовал себя и трудоустроен в должности слесаря 3 разряда. Ждем остальных выпускников колледжа на нашем заводе, где они смогут эффективно применить свои знания и навыки на практике, — отметил начальник цеха КИПиА Рафаэль Турпищев.

Сотрудничество компании с колледжем началось в 2023 году, тогда были созданы корпоративные группы ИНК. Образовательная программа, разработанная с ИКАТиДС, включает курсы по промышленной безопасности, экологии и корпоративным ценностям. В прошлом году колледж выпустил 22 специалиста, часть из которых уже трудоустроена на объектах компании. Сотрудники предприятия также выступают в роли преподавателей колледжа, способствуя подготовке студентов и обмену опытом.

ИНК с 2025 года активно поддерживает колледж в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Компания стала работодателем-партнером в топливно-энергетическом кластере, а базовой организацией кластера по подготовке специалистов для газонефтехимического направления стал ИКАТиДС, получив федеральную субсидию в размере 100 млн рублей.

Колледж планирует подготовить более 1,7 тысячи специалистов. Целевой набор растет: в 2026 году ожидается около 700 студентов, а к 2028 году этот показатель должен приблизиться к 1 225. Подготовка будет осуществляться по 12 востребованным направлениям, включая электроэнергетику, теплоэнергетику, машиностроение, химические технологии, прикладную геологию, горное и нефтегазовое дело и другие. В рамках программы предусмотрена выплата именных стипендий за высокие достижения в учёбе.

Компания также активно поддерживает оснащение учебных зон: в учреждении идет монтаж новых мастерских и лабораторий, а также закупка современного оборудования.

Участие в корпоративных группах ИНК и проекте «Профессионалитет» предоставляет студентам возможность освоить востребованные профессии в нефтегазовой отрасли и получить гарантированное трудоустройство на одном из ведущих предприятий региона. В настоящее время идет приемная комиссия, подробности на сайте колледжа.

Справка:

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – производитель и переработчик углеводородного сырья в Восточной Сибири. Основанная в 2000 году, компания специализируется на геологическом изучении, разведке и разработке участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). ИНК признана одним из лучших работодателей в сфере энергетики, входит в число лучших работодателей России по версии РБК и в топ-50 рейтинга HeadHunter.